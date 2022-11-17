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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента ФФКК Горшкова

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким президента Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) России, советского фигуриста, олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира и Европы Александра Горшкова. Телеграмма опубликована на официальном сайте градоначальника в четверг, 17 ноября.

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«Не стало Александра Георгиевича Горшкова -— легенды отечественного и мирового фигурного катания. Его блистательные выступления в дуэте с Людмилой Пахомовой стали непревзойденным образцом спортивных танцев на льду, подарили стране незабываемые триумфы, завоевали любовь миллионов болельщиков по всему миру», — говорится в телеграмме.

Собянин отметил, что на посту главы федерации Горшков многое сделал для сохранения и приумножения победных традиций фигурного катания в России, передает агентство городских новостей «Москва».

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников одного из красивейших видов спорта», — отметил он.

Горшкову стало плохо вечером 16 ноября. Он находился в предобморочном состоянии. К нему приехала «скорая» и доставила в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего Горшков попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь, сообщается на сайте kp.ru.

О смерти Александра Горшкова в возрасте 76 лет стало известно ранее в четверг.

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая назвала Горшкова легендой фигурного катания и великим человеком.

Во время спортивной карьеры Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они — первые в истории олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду. Пара выиграла олимпийские золотые медали в 1976 году на Играх в австрийском Инсбруке. Как шестикратные чемпионы мира (1970–1974, 1976) и Европы (1970–1971, 1973–1976) фигуристы вписаны в Книгу рекордов Гиннесса.

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. С 2001 года был членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев. Возглавлял Федерацию фигурного катания с 2010 года.

В городе Одинцово Московской области был открыт Центр фигурного катания им. А. Горшкова и Л. Пахомовой.

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