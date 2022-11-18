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Родригес заявил о намерении полностью выложиться в поединке против Минеева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Бразильский боец Фернандо Родригес заявил, что намерен полностью выложиться в поединке против россиянина Владимира Минеева. Бой состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 ноября.

«Я очень жду этого боя. Я готов и убивать, и выживать! Это будет мой бой!» — сказал он.

Сейчас в Москве идут последние приготовления к долгожданному противостоянию. Как отметил олимпийский чемпион Александр Поветкин, у Минеева есть все шансы для победы над бразильцем.

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«Владимир Минеев, я считаю, что отличный боец, хорошо выступал в кикбоксинге, был сильнейшим в этом виде спорта», — заявил он.

Днем ранее бойцы прошли взвешивание накануне поединка. Родригес станет одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса —118 кг.

14 ноября Минеев отметил, что у Родригеса большой вес и каждый удар может быть решающим. По его словам, для победы над бразильцем ему нужно будет «достать из себя все навыки».

В свою очередь Родригес рассказал, что специально сбросил вес для поединка, чтобы быть более мобильным и быстрым.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

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