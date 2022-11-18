Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Чемезову за действия своих сотрудников

Журналистка Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за действия своих сотрудников. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале в четверг, 17 ноября.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала она.



Собчак напомнила, что фигурантами дела о вымогательстве стали Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев. В настоящее время они находятся в СИЗО.

«Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — добавила она.

Как сообщил адвокат Дмитрий Малютов, следствие полагает, что трое арестованных выполняли указания Собчак, когда опубликовали пост в Telegram, ставший причиной уголовного дела, передает «Газета.Ru». По его словам, публикация Собчак о вреде главе «Ростеха» им кажется «несколько странной».

26 октября коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова и экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Одновременно в доме журналистки прошли обыски по тому же делу.

15 ноября Собчак посетила офис «Ростеха», ее автомобиль заметили на территории здания госкорпорации. Предполагалось, что у журналистки и руководства «Ростеха» были назначены переговоры для урегулирования возникшего конфликта.

Так, по версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от главы «Ростеха» 11 млн сумму за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет».

Изначально сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. Сейчас утверждается, что она имеет статус свидетеля.