Эксперт назвал недопуск РФ к расследованию по MH17 главным дефектом процесса

Недопуск России к расследованию по делу о крушении самолета MH17 является главным дефектом процесса. Об этом в разговоре с «Известиями» 17 ноября заявил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отставке Анатолий Ковлер.

«Я считаю, что это главный дефект этого процесса. То, что в международную следственную группу не была включена Российская Федерация. Были включены Австралия и Малайзия, очень отдаленные от места события государства, но там были их пассажиры, а Российская Федерация, которая подозревалась как страна, с территории которой были вывезены и затем обратно возвращены (зенитно-ракетные комплексы. — Ред.) «Буки», не представлена была», — сказал он.

По его мнению, нельзя говорить о справедливом судебном разбирательстве, если какая-либо заинтересованная сторона уголовного процесса не представлена.

Ковлер напомнил, что РФ выступала в качестве свидетеля обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова, но не была допущена. Он отметил, что некоторые доказательства были косвенно оглашены «добросовестными нидерландскими адвокатами».

По словам судьи ЕСПЧ в отставке, это не первый случай, когда суд имеет изначальные установки и «отметает те доказательства, которые не укладываются в заранее отработанную схему».

Ранее в этот день суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и приговорил их к пожизненному заключению.

Защита Олега Пулатова, проходящего четвертым обвиняемым, осталась довольна оправдательным приговором. Он был единственным из обвиняемых, у кого была защита. Его интересы отстаивали два голландских адвоката. У остальных фигурантов дела возможности защищаться не было.

Первый уполномоченный при ЕСПЧ Павел Лаптев заявил «Известиям», что решение Гаагского суда по MH17 в определенной степени является заговором против России. Он также расценивает недопуск России к расследованию как нарушение принципа доступа к правосудию.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение Гаагского суда является политизированным.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» назвал решение Гаагского суда необъективным и предвзятым. По его мнению, решение больше несет политический характер, чем правовой.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что рейс MH17 якобы был сбит ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым РФ. При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России.