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Первый уполномоченный при ЕСПЧ назвал решение Гааги по MH17 заговором против РФ

Первый уполномоченный при ЕСПЧ Лаптев назвал решение Гаагского суда по MH17 заговором против РФ
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Фото: ТАСС/ВREMKO DE WAAL
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Решение Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17 в определенной степени является заговором против России. Об этом в четверг, 17 ноября, в беседе с «Известиями» заявил первый уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев.

«Это, во-первых, не этого суда компетенция. Во-вторых, доказательств никаких нет. В-третьих, это какой-то полный маразм. Это всё равно что говорить, что российская ракета ударила по Польше, вот из этой серии, ничего этого там нет и близко. Кто сказал, что Boeing сбила РФ? Это сказали какие-то там западные деятели, а доказательств нет, никаких. Скрыли там всё. Почему? Потому что всё это не так», — сказал он.

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По его словам, для того чтобы сбить самолет, было необходимо эффективное средство, которым Донецк и Луганск не обладали.

«В свое время генерал [Андрей] Картополов, насколько я знаю, представил определенные доказательства того, что там стояла украинская специальная ракетная установка. Кто на это обратил внимание в Гааге? Никто», — указал Лаптев.

Первый уполномоченный при ЕСПЧ расценивает недопуск России к расследованию как нарушение принципа доступа к правосудию.

«Доказательства любой стороны должны быть хотя бы рассмотрены. Нам же в этом было отказано», — заключил он.

Ранее в этот день суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и приговорил их к пожизненному заключению.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» назвал решение Гаагского суда необъективным и предвзятым. По его мнению, решение больше несет политический характер, чем правовой.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отметил, что решение Гаагского суда является политизированным.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что рейс MH17 якобы был сбит ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым РФ. При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России.

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