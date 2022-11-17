Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме назвали решение Гаагского суда по делу MH17 политизированным
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Мир
ЕК заявила о критическом уровне разрушений энергоинфраструктуры Украины
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Россия намерена изучить вердикт нидерландского суда по МН17
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Мир
В США не увидели опровергающих падение украинской ракеты в Польше данных
Происшествия
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше

Политолог назвал предсказуемым приговор Гаагского суда по МН17

Политолог Брутер: приговор Гаагского суда по делу МН17 был известен изначально
0
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Содержание приговора Гаагского суда по делу MH17 было политизированым, и в нем изначально предусматривалась вина России. Об этом 17 ноября заявил «Известиям» политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он указал на то, что судебный процесс был нужен только для оглашения обвинительного приговора.

«Россия всегда виновата во всем», — сказал эксперт.

Говоря о том, что доказательством суда была запись СБУ как заинтересованной стороны, Брутер добавил, что вердикт был известен с самого начала, а «Россия зачем-то в это играла».

Политолог добавил, что Москва передавала части самолета, экспертизы, пыталась что-то доказать, но Запад ее не слышал. Россию также не пустили в следственную группу, напомнил он.

«Это не тот способ, которым можно говорить с Западом, он не понимает», — добавил он.

Страны Запада используют позицию об изначальности виновности России, доказательства, представленные россиянами, рассматриваться не будут.

Голландский план: Амстердам нашел новых подозреваемых по делу MH17
В ДНР считают, что заявление следователей спровоцирует Киев к обострению ситуации в Донбассе

«Они сами знают, кого назначить виноватым. Западная империя считает виноватой Россию»,— добавил Брутер.

Язык открытости, приглашение к сотрудничеству Запад не приемлет, так как он знает, что именно хочет получить. Россия может не признавать итоги суда, но Запад получил «ту картинку, которую хотел получить», отметил он.

Отмечая то, что суд оправдал одного из четырех подсудимых, который сотрудничал с инстанцией, политолог отметил, что это сделано для создания имиджа беспристрастности суда. Вердикт о невиновности не случаен, подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и приговорил их к пожизненному заключению.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17 является политизированным, согласиться с ним нельзя.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. В парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что рейс MH17 якобы был сбит ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым РФ. При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022