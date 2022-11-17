Политолог назвал предсказуемым приговор Гаагского суда по МН17

Содержание приговора Гаагского суда по делу MH17 было политизированым, и в нем изначально предусматривалась вина России. Об этом 17 ноября заявил «Известиям» политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он указал на то, что судебный процесс был нужен только для оглашения обвинительного приговора.

«Россия всегда виновата во всем», — сказал эксперт.

Говоря о том, что доказательством суда была запись СБУ как заинтересованной стороны, Брутер добавил, что вердикт был известен с самого начала, а «Россия зачем-то в это играла».

Политолог добавил, что Москва передавала части самолета, экспертизы, пыталась что-то доказать, но Запад ее не слышал. Россию также не пустили в следственную группу, напомнил он.

«Это не тот способ, которым можно говорить с Западом, он не понимает», — добавил он.

Страны Запада используют позицию об изначальности виновности России, доказательства, представленные россиянами, рассматриваться не будут.

«Они сами знают, кого назначить виноватым. Западная империя считает виноватой Россию»,— добавил Брутер.

Язык открытости, приглашение к сотрудничеству Запад не приемлет, так как он знает, что именно хочет получить. Россия может не признавать итоги суда, но Запад получил «ту картинку, которую хотел получить», отметил он.

Отмечая то, что суд оправдал одного из четырех подсудимых, который сотрудничал с инстанцией, политолог отметил, что это сделано для создания имиджа беспристрастности суда. Вердикт о невиновности не случаен, подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и приговорил их к пожизненному заключению.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17 является политизированным, согласиться с ним нельзя.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. В парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что рейс MH17 якобы был сбит ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым РФ. При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России.