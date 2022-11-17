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Гаагский суд приговорил трех из четырех фигурантов дела MH17 к пожизненному сроку

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Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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Окружной суд Гааги 17 ноября признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 пассажиров. Мужчин приговорили к пожизненному заключению.

Требование прокуратуры Нидерландов назначить срок четвертому подозреваемому — россиянину Олегу Пулатову — отклонено. Мужчину признали невиновным, поскольку суд не смог установить, имел ли он какое-либо отношение к использованию ЗРК «Бук».

Суд постановил, что самолет MH17 был сбит из ЗРК «Бук», находившегося в поле недалеко от села Первомайское в ДНР. Утверждается, что такую информацию удалось получить из перехваченных разговоров

По мнению судьи, ракету планировали выпустить по военному самолету, а попадание в MH17 произошло по ошибке.

17 ноября в Гааге оглашается приговор по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

Ранее, 23 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что, «основываясь на доказательствах, которые стали доступными докладчику с помощью украинских и нидерландских властей, она считает самым убедительным сценарием на данный момент то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией».

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию, поскольку предполагают, что от России якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. 3 февраля того же года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение.

В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.

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