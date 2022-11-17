В Днепре после прилета начался пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил глава местной администрации Валентин Резниченко.

«Атаковали Днепр. Попали в двух районах города. Попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар», — написал он в своем Telegram-канале.

О том, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи в Днепре ранее в этот день заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В частности, он сообщил об ударе по заводу «Южмаш».

В тот же день украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по другим объектам инфраструктуры на Украине. Так, о взрывах сообщили в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях.

На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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