В АТОР сообщили о подорожании отдыха на курортах РФ летом 2023 года

Цены на отдых на российских курортах летом 2023 года на вырастут в среднем на 5–20%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) в четверг, 17 ноября.

«По информации туроператоров, повышение цен на размещение в сезоне-2023 ожидаемо. В зависимости от направления, курорта и категории объекта оно составит в среднем от 5 до 20%», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на некоторых особо популярных курортах, таких как Сочи, возможен и двукратный рост цен.

Особенно заметное подорожание наблюдается в отелях 4* и 5*, так как спрос в этом сегменте всегда стабильно высок.

Несмотря на рост цен в отелях, на данный момент действуют скидки по раннему бронированию, которые еще позволяют купить тур по ценам 2022 года.

По данным туроператоров, в ноябре в среднем размер скидки при раннем бронировании на летнее проживание в отелях на курортах Краснодарского края составляет от 10 до 20%, на абхазских — до 15%.

Некоторые гостиницы Кубани предлагают скидки до 40%, отметили в ассоциации.

Ранее, 10 ноября, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что встречать Новый год за границу отправятся только 15% туристов из РФ. Он отметил, что по большей части россияне поедут в ОАЭ, Египет, Турцию.

3 ноября Барзыкин рассказал «Известиям», что более 80% покупателей туров на Новый год приобретают поездки по России. Прежде всего, по его словам, туристы стремятся в Петербург, Карелию, Москву, Подмосковье, а «также на черноморское побережье — особенно в Сочи, где одновременно доступен как рекреационный, так и горнолыжный отдых».