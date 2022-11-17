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Дипломат из страны НАТО предупредил Украину о разрушении доверия блока к ней

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Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/Sascha Steinach
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Между Украиной и ее западными союзниками вспыхнули серьезные разногласия из-за упавшей в Польше ракеты. Украинский президент Владимир Зеленский уверяет, что НАТО, Варшава и США в своих выводах о происхождении запуска не правы. Но такое упорство вредит украинцам сильнее, чем запущенная ракета, сказал в беседе с Financial Times дипломат одной из стран НАТО.

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«Это становится смешным. Украинцы разрушают [наше] доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, и они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракета», — приводит издание комментарий дипломата.

Североатлантический альянс, Варшава и США заявили, что оружие, вероятно, было выпущено силами противовоздушной обороны (ПВО) Киева. Зеленский это оспорил, настаивая, что у него «нет сомнений» — ракета не была украинской.

«У меня нет сомнений в вечернем докладе от командующего военно-воздушными силами до главнокомандующего [вооруженных сил Украины генерала Валерия] Залужного, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар», — сказал Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе об отсутствии каких-либо признаков того, что ракетный удар был «преднамеренной атакой» со стороны РФ. Он добавил, что у альянса «нет никаких признаков того, что Россия готовит наступательные действия против НАТО».

«Наш предварительный анализ показывает, что инцидент, скорее всего, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от атак российских крылатых ракет», — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, первоначальные заявления Киева и некоторых западных союзников об ответственности Москвы были «еще одной истеричной, рьяно-русофобской реакцией, которая не была основана ни на какой реальной информации», отметила газета.

16 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации заявил, что систематические попадания украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) по гражданским объектам неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов.

Он напомнил, что попытки выдать данные польских СМИ о попадании одной-двух ракет в зерносушилку населенного пункта Пшеводув, из-за чего погибли два человека, за действия российских военных безосновательны.

Российское Министерство обороны идентифицировало обломки ракет, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

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