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Румынский Медиаш в рамках учений на четыре дня останется без газа и света

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Фото: commons.wikimedia.org
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Жители румынского города Медиаш с 18 по 21 ноября примут участие в учениях, в рамках которых останутся без газа и электроэнергии. Об этом 16 ноября заявил президент ассоциации интеллектуальной энергетики Думитру Киселицэ.

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«С 18 по 21 ноября в муниципалитете Медиаш уезда Сибиу пройдут первые учения по отключению электроэнергии, после чего для населения будет выпущено руководство по выживанию», — сказал он в эфире телеканала Antena 3.

По словам Киселицэ, этой зимой ситуация в энергетике будет стабильной. Однако могут возникнуть ситуации на уровне микрорайона или села. Отключения электроэнергии в населенным пункте может спровоцировать даже сильный ветер, напомнил он, поэтому власти и горожане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям.

Ранее в среду болгарский парламент проголосовал за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров в стране и высоких цен на них. Министр сельского хозяйства Явор Гечев признал трудности страны в этом вопросе, но заверил, что запасов хватит на ближайшую зиму.

14 ноября сообщалось, что Франция рискует остаться без электроэнергии на несколько дней этой зимой из-за неготовности атомных электростанций к сезону. Как отмечается, ремонт и техническое обслуживание почти половины атомных станций компании превращают страну — традиционного экспортера электроэнергии — в импортера.

В октябре президент России Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет. По словам российского лидера, Россия не виновата в том, что европейцы, как в средневековье, запасаются на зиму дровами.

Еще в апреле президент РФ констатировал, что отказ от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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