В Болгарии создадут комиссию по вопросу дефицита дров в стране

Болгарский парламент проголосовал за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров в стране и высоких цен на них. Об этом 16 ноября сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Председателем комиссии был избран депутат от партии «Демократическая Болгария» Любен Иванов. В материале указывается, что его сторонники отрицательно высказываются по вопросу отопления домов таким «архаическим способом». По его словам, в Евросоюзе с такой проблемой сталкиваются только Болгария и Румыния.

Отмечается, что министр сельского хозяйства Явор Гечев признал трудности страны в этом вопросе. Однако он также заверил, что запасов хватит на ближайшую зиму. По его словам, создание ажиотажа вокруг дров сильнее всего влияет на их цену.

БНР также приводит августовское заявление национального минсельхоза, который заявлял о введении запрета на экспорт древесины в связи с дефицитом дров, подорожавших за год в два раза.

В конце сентября болгарские СМИ опубликовали исследование, по которому рост цен и потенциальная нехватка газа этой зимой оказались главными страхами жителей страны.

Еще в начале сентября бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил, что отказ от российского газа был самой большой глупостью для Болгарии. Он подчеркнул, что альтернативы российскому газу в регионе всё еще нет. По его словам, стране придется брать кредиты на оплату топлива уже этой зимой, так как цены на него будут только расти.

Ранее, в августе, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Болгария, отказавшись от поставок российского газа вслед за Польшей, приблизилась к энергетическому кризису. Он отметил, что страна ежегодно потребляет 3 млрд кубометров газа. 1 млрд в страну поступает из Азербайджана, еще два государство закупает в России. Таким образом, по словам специалиста, Болгария лишилась сразу двух третей необходимого ей объема.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах Евросоюза.

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