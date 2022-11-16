Канцлер Австрии признал провал европейской системы предоставления убежища

Европейская система предоставления убежища мигрантам не справляется со своей задачей. Об этом 16 ноября заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Система Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам потерпела неудачу. Существующая система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует», — заявил он на пресс-конференции в рамках трехстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.

Накануне мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что столица Чехии исчерпала все возможности для дальнейшего приема украинских беженцев. Он обратился к правительству страны с просьбой распределить приезжих по регионам страны.

10 ноября министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал ужесточить миграционную политику Евросоюза, назвав ее в нынешней форме нерациональной. По его словам, неизбирательный прием беженцев недопустим, так как им необходимо оказывать достойную поддержку.

Ранее, 11 октября, Нехаммер заявил, что Австрия не справляется с огромным наплывом беженцев с Украины, которых на данный момент насчитывается уже более 85 тыс. Он также призвал Еврокомиссию к более жесткому курсу против нелегальной миграции.

До этого, 4 октября, немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг в Германии обратились к главе МВД страны Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.