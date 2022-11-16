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Канцлер Австрии признал провал европейской системы предоставления убежища

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Zorrakino
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Европейская система предоставления убежища мигрантам не справляется со своей задачей. Об этом 16 ноября заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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«Система Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам потерпела неудачу. Существующая система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует», — заявил он на пресс-конференции в рамках трехстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.

Накануне мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что столица Чехии исчерпала все возможности для дальнейшего приема украинских беженцев. Он обратился к правительству страны с просьбой распределить приезжих по регионам страны.

10 ноября министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал ужесточить миграционную политику Евросоюза, назвав ее в нынешней форме нерациональной. По его словам, неизбирательный прием беженцев недопустим, так как им необходимо оказывать достойную поддержку.

Ранее, 11 октября, Нехаммер заявил, что Австрия не справляется с огромным наплывом беженцев с Украины, которых на данный момент насчитывается уже более 85 тыс. Он также призвал Еврокомиссию к более жесткому курсу против нелегальной миграции.

До этого, 4 октября, немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг в Германии обратились к главе МВД страны Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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