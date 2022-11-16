Минеев провел открытую тренировку перед боем с Родригесом

Российский боец Владимир Минеев провел открытую тренировку перед предстоящим поединком с бразильцем Фернандо Родригесом.

На кадрах Минеев сначала разминается со скакалкой, а затем переходит к занятиям на матах. Во второй половине тренировки спортсмен перешел к активной отработке ударов.

Накануне свою тренировку перед боем провел Родригес. Боец начал тренировку с пробежки на дорожке, далее поупражнялся со штангой. Затем отработал удары на груше. После этого бразильский боец провел спарринг.

Родригес назвал честью возможность провести поединок с Минеевым. Спортсмен добавил, что рассчитывает на победу в предстоящем бою.

Днем ранее Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.

Минеев и Родригес сразятся в главном бою очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прямая трансляция которой состоится 18 ноября.

В главном поединке вечера на ринге выступят российский кикбоксер и боец муай-тай Ислам Муртазаев и турок Ахмет Килич.

Кроме того, состоятся бои россиян Александра Гельвиха и Дениса Бурматова, а также россиянина Александра Стецуренко и казаха Адоса Сантибекова.

Весь турнир пройдет по правилам кикбоксинга.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.