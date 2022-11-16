Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии сообщили о возобновлении поставки нефти по «Дружбе»
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинские АЭС в ноябре и декабре
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Мир
Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности
Сюжет:

Минеев провел открытую тренировку перед боем с Родригесом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Владимир Минеев провел открытую тренировку перед предстоящим поединком с бразильцем Фернандо Родригесом.

На кадрах Минеев сначала разминается со скакалкой, а затем переходит к занятиям на матах. Во второй половине тренировки спортсмен перешел к активной отработке ударов.

Накануне свою тренировку перед боем провел Родригес. Боец начал тренировку с пробежки на дорожке, далее поупражнялся со штангой. Затем отработал удары на груше. После этого бразильский боец провел спарринг.

С большим разница: почему бой Минеева и Родригеса нельзя пропустить
Бразилец тяжелее на 20 кг, но россиянин намерен вымотать оппонента, победив на классе

Родригес назвал честью возможность провести поединок с Минеевым. Спортсмен добавил, что рассчитывает на победу в предстоящем бою.

Днем ранее Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.

Минеев и Родригес сразятся в главном бою очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прямая трансляция которой состоится 18 ноября.

В главном поединке вечера на ринге выступят российский кикбоксер и боец муай-тай Ислам Муртазаев и турок Ахмет Килич.

Кроме того, состоятся бои россиян Александра Гельвиха и Дениса Бурматова, а также россиянина Александра Стецуренко и казаха Адоса Сантибекова.

Весь турнир пройдет по правилам кикбоксинга.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022