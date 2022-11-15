Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Общество
Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
Мир
Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Индонезию
Мир
Боррель заявил о необходимости потратить на оборону стран ЕС еще €70 млрд
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
На Украине сотовые операторы ограничили работу для экономии электричества
Мир
Трамп намерен объявить о планах баллотироваться в президенты США в 05:00 мск
Мир
В Киеве ввели экстренное отключение света
Мир
В конгрессе США призвали резко сократить поддержку Киева и начать расследование
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Мир
В офисе Зеленского назвали критической ситуацию после ударов по объектам инфраструктуры
Сюжет:

Родригес провел открытую тренировку перед боем с Минеевым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразилец Фернандо Родригес провел 15 ноября открытую тренировку перед поединком с Владимиром Минеевым и показал, какой удар готовит для своего противника.

Родригес начал тренировку с пробежки на дорожке, далее поупражнялся со штангой. Затем отработал удары на груше.

С большим разница: почему бой Минеева и Родригеса нельзя пропустить
Бразилец тяжелее на 20 кг, но россиянин намерен вымотать оппонента, победив на классе

После этого бразильский боец провел спарринг.

Параллельно в этом же спортивном комплексе тренировался Минеев.

Ранее в этот же день Родригес назвал честью возможность провести поединок с Минеевым.

Накануне Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки».

Бой Минеева и Родригеса состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Спортсмены сразятся по правилам кикбоксинга. Формат — пять раундов по три минуты.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022