Родригес провел открытую тренировку перед боем с Минеевым

Бразилец Фернандо Родригес провел 15 ноября открытую тренировку перед поединком с Владимиром Минеевым и показал, какой удар готовит для своего противника.

Родригес начал тренировку с пробежки на дорожке, далее поупражнялся со штангой. Затем отработал удары на груше.

После этого бразильский боец провел спарринг.

Параллельно в этом же спортивном комплексе тренировался Минеев.

Ранее в этот же день Родригес назвал честью возможность провести поединок с Минеевым.

Накануне Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки».

Бой Минеева и Родригеса состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Спортсмены сразятся по правилам кикбоксинга. Формат — пять раундов по три минуты.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.