Эксперты зафиксировали рекордное падение спроса на iPhone в РФ

Спрос на iPhone в РФ упал до исторического минимума. Эксперты рассказали, что клиенты боятся покупать смартфоны у «серых» ритейлеров, передает телеканал «Известия». Официальные поставки своей продукции в Россию Apple остановила еще в марте. Сегодня на «серых» рынках аппараты стоят на 30% дешевле. Но разработчик на такие устройства гарантии не дает. Пользователи постепенно переходят на операционную систему Android.

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