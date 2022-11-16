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Эксперт оценил итоги саммита «большой двадцатки»

Эксперт Лисоволик: «большой двадцатке» следует активнее работать над решением проблем мировой экономики
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Программный директор международного дискуссионного клуба Валдай, член РСМД Ярослав Лисоволик 16 ноября в беседе с «Известиями» оценил итоги саммита «большой двадцатки» (G20), который прошел 15–16 ноября в Индонезии.

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Он отметил, что среди основных моментов следует выделить необходимость в налаживании координации со стороны «двадцатки» взаимодействия крупнейших стран мировой экономики в борьбе с экономическим спадом и с рисками рецессии.

По мнению эксперта, G20 следует «больше смотреть вперед», больше проактивно и превентивно работать над устранением рисков для мировой экономики, в том числе в плане проработки сценариев совместных действий.

Также Лисоволик подчеркнул, что G20 продолжает оставаться «эксклюзивным клубом» крупнейших стран мировой экономики.

«Пока что не разработаны механизмы для того, чтобы подключить к обсуждениям другие страны мировой экономики <…>. Здесь есть целый ряд форматов, которые можно было бы создать, для того чтобы дать возможность в том числе развивающимся странам более активно принимать участие в мировых вопросах. Остается проблема того, что крупнейшие региональные группировки глобального юга, такие как Африканский союз, всё еще остаются вне рамок постоянного членства в «двадцатке», несмотря на то что призывы об этом раздаются уже давно», — пояснил эксперт.

К числу позитивных факторов «большой двадцатки» в этом году он отнес активную работу китайской дипломатии.

«Был целый ряд встреч со стороны Китая с крупнейшими странами, в том числе со странами Запада, несмотря на то что разногласия там остаются по многим вопросам. Тем не менее можно говорить о некой стабилизации и перезагрузке отношений», — сказал Лисоволик.

Ранее в этот день страны «большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита. Лидеры G20 согласились, что украинский кризис стал причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Кроме того, G20 призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российские представители приложили много усилий, чтобы текст декларации саммита G20 был сбалансированным. Он подчеркнул, что была отмечена и зафиксирована разница в подходах и точках зрения по теме специальной военной операции России по защите Донбасса в декларации.

Саммит проходил 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В саммите участвовали представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.

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