Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о непричастности России к падению ракет в Польше
Происшествия
Умерла обнаруженная без сознания в бассейне в Новосибирске школьница
Мир
Шольц, Макрон и фон дер Ляйен проигнорировали вопрос «Известий» о падении ракет в Польше
Мир
В США заявили об усталости от Украины в Евросоюзе
Армия
В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Экономика
Индекс Мосбиржи может вырасти к концу года до 2500 пунктов
Мир
Администрация Байдена запросила у конгресса $37 млрд на поддержку Украины
Общество
В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Спорт
Фигуристка Тотьмянина сообщила о необходимости операции
Общество
Самозапрет на кредиты ради защиты от мошенников не стал популярным у россиян
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили госнаграды за выполнение боезадач в зоне СВО
Культура
Солисты итальянского театра La Scala выступят в Москве этой зимой
Сюжет:

Ракета SLS стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии Artemis

0
Фото: REUTERS/Joe Skipper
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis 16 ноября стартовала с космодрома в США. Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Мы сможем создавать автономные базы на Луне и планетах»
Космонавт-испытатель Олег Блинов — об изоляционном эксперименте продолжительностью 240 суток и о том, зачем экипаж SIRIUS-21 выращивал зелень и пек хлеб

Пуск ракеты состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 01:47 по местному времени (09:47 мск).

Ожидается, что беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней. Orion должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане.

Пуск ракеты переносился несколько раз.

3 сентября глава NASA Билл Нельсон заявил, что управление отложит попытку запуска по крайней мере до середины октября. Это связано с избеганием конфликта с расписанием следующего экипажа Международной космической станции (МКС). В рамках миссии Crew-5 экипаж из четырех человек отправится в первую неделю октября.

Ранее предполагалось, что старт миссии пройдет 2 сентября. Как заверил 29 августа руководитель программы Artemis Майкл Сарафин, препятствий для запуска не было. Планы пришлось изменить в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Также руководитель программы SLS Джон Ханикатт отметил, что после обнаружения утечки водорода инженеры проверили исправность двигателей и не выявили никаких повреждений.

20 августа стало известно, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны.

Лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». NASA намерено завершить программу к 2024 году, однако не исключает возможных задержек или переносов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022