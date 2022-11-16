Ракета SLS стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии Artemis
Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis 16 ноября стартовала с космодрома в США. Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Пуск ракеты состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 01:47 по местному времени (09:47 мск).
Ожидается, что беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней. Orion должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане.
Пуск ракеты переносился несколько раз.
3 сентября глава NASA Билл Нельсон заявил, что управление отложит попытку запуска по крайней мере до середины октября. Это связано с избеганием конфликта с расписанием следующего экипажа Международной космической станции (МКС). В рамках миссии Crew-5 экипаж из четырех человек отправится в первую неделю октября.
Ранее предполагалось, что старт миссии пройдет 2 сентября. Как заверил 29 августа руководитель программы Artemis Майкл Сарафин, препятствий для запуска не было. Планы пришлось изменить в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Также руководитель программы SLS Джон Ханикатт отметил, что после обнаружения утечки водорода инженеры проверили исправность двигателей и не выявили никаких повреждений.
20 августа стало известно, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны.
Лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». NASA намерено завершить программу к 2024 году, однако не исключает возможных задержек или переносов.