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NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну
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NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну

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Фото: Global Look Press/ESA
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало 13 возможных районов для будущей высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis («Артемида»). Об этом говорится в распространенном 19 августа заявлении ведомства.

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Все районы расположены около Южного полюса Луны. В их число вошли в том числе кромка кратера Фаустини, возвышенность у кратера Шеклтон, несколько мест на кромке кратера Де Герлах, кратер Малаперт, несколько мест на кромке кратера Нобиле и ряд других мест.

NASA заявило, что в каждом районе есть целый ряд потенциальных мест для высадки астронавтов в рамках третьего этапа программы «Артемида», который станет первой миссией, в ходе которой экипаж высадится на поверхность Луны.

«В числе астронавтов будет первая женщина, которая ступит на поверхность Луны», — сообщило NASA.

В ведомстве добавили, что выбор конкретного места посадки будет зависеть от стартового окна. Поэтому решение будет принято после того, как будут определены окончательные сроки полета.

20 июля NASA назвало предварительные даты запуска миссии лунной программы под названием «Артемида». Первый непилотируемый полет космического корабля Orion к Луне посредством ракеты-носителя Space Launch System (SLS) состоится уже в конце августа – начале сентября 2022 года.

В марте NASA сообщило, что планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет.

Лунная программа «Артемида» предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». NASA намерена завершить программу к 2025 году, но не исключает возможных задержек или переносов.

В настоящий момент существует разработанное США «Соглашение Артемиды», которое является международной программой освоения Луны. 20 подписавших документ стран устанавливают стандарт международного сотрудничества в космическом пространстве.

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