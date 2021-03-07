NASA рассчитывает отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет. Об этом 6 марта сообщил телеканал CBS News.

Членами программы «Артемида», в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин. Отмечается, что реализация программы столкнулась с задержками и перерасходом средств. По словам руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

«Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo», — подчеркнула она.

Ранее, в июне 2020 года сообщалось, что единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина в 2022 году отправится на Международную космическую станцию.

До этого в космосе побывали четыре советские и российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.