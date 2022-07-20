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NASA назвало предварительные даты запуска миссии лунной программы Artemis

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Фото: Global Look Press/NASA/Joel Kowsky
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Уже в конце августа – начале сентября 2022 года в рамках программы США Artemis («Артемида») может состояться первый непилотируемый полет космического корабля Orion к Луне посредством ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Предварительные даты 20 июля анонсировал руководитель департамента разработки исследовательских систем NASA Джим Фри в ходе брифинга.

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«Мы забронировали полигон Eastern Range на 29 августа, 2 и 5 сентября», — сообщил Фри, подчеркнув, что даты не являются окончательными и зависят от погодных условий и скорости решения специалистами возникшей при испытаниях проблемы.

В случае организации миссии ее продолжительность составит примерно от 39 до 42 дней. Рассчитанными датами приводнения по возвращении на Землю являются дни с 10 по 17 октября.

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». NASA намерена завершить программу к 2025 году, однако не исключает возможных задержек или переносов.

В настоящий момент существует разработанное США «Соглашение Артемиды», которое является международной программой освоения Луны. 20 подписавших документ стран устанавливают стандарт международного сотрудничества в космическом пространстве.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет.

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