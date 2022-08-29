В NASA заверили в отсутствии препятствий для запуска миссии к Луне 2 сентября

Препятствий для запуска миссии к Луне 2 сентября нет. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил руководитель программы полетов к Луне Artemis Майкл Сарафин.

Ранее в этот день старт миссии Artemis I был отменен из-за технических проблем. Была обнаружена утечка водорода в одном из двигателей ракеты-носителя. Новая попытка планируется на 2 сентября.

«Пятница совершенно точно остается в планах. Ориентируемся на цикл в 96 часов (новая попытка запуска через 96 часов после предыдущей. — Ред.)», — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал 9News.

Отмечается, что проблемы с выявленной утечкой разрешены, проблем с работой самого двигателя нет.

Директор NASA Билл Нельсон также отметил, что не считает решение отменить 29 августа запуск чем-то серьезным и угрожающим лунной программе.

20 августа стало известно, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны.

В рамках миссии Artemis I корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю. Его миссия будет продолжаться 42 дня.

Лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». NASA намерена завершить программу к 2024 году, однако не исключает возможных задержек или переносов.