Страны Запада прекрасно понимают, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракет в Польше. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в среду, 16 ноября.

«Не нужно искать темную кошку в темной комнате, тем более если ее там нет. Англо-американцы прекрасно осознают, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракет в районе польского населенного пункта Пшеводув», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, ответственность за происходящее вокруг этого инцидента лежит на США и Великобритании, так как они являются источниками финансирования конфликта на Украине.

«Этот инцидент является тщательно спланированной антироссийской провокацией», — заявила Ковитиди.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.