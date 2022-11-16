Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России снизились объемы производства строительной техники
Мир
В Польше усилили мониторинг воздушного пространства
Мир
Шольц, Макрон и фон дер Ляйен проигнорировали вопрос «Известий» о падении ракет в Польше
Общество
Коммунальные службы Москвы подготовились к метели
Мир
CNN сообщил об отслеживании самолетом НАТО упавшей в Польше ракеты
Экономика
Индекс Мосбиржи может вырасти к концу года до 2500 пунктов
Мир
Администрация Байдена запросила у конгресса $37 млрд на поддержку Украины
Общество
В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Спорт
Фигуристка Тотьмянина сообщила о необходимости операции
Общество
Самозапрет на кредиты ради защиты от мошенников не стал популярным у россиян
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили госнаграды за выполнение боезадач в зоне СВО
Культура
Солисты итальянского театра La Scala выступят в Москве этой зимой

Крымский сенатор Ковитиди прокомментировала падение ракет в Польше

Сенатор от Крыма Ковитиди: на Западе понимают, что Россия не виновата в падении ракет в Польше
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада прекрасно понимают, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракет в Польше. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в среду, 16 ноября.

Варшавская стена: Польша строит забор на границе с Россией
Россиянам запретили въезд в страну, а от Москвы потребовали компенсаций за годы войны

«Не нужно искать темную кошку в темной комнате, тем более если ее там нет. Англо-американцы прекрасно осознают, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракет в районе польского населенного пункта Пшеводув», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, ответственность за происходящее вокруг этого инцидента лежит на США и Великобритании, так как они являются источниками финансирования конфликта на Украине.

«Этот инцидент является тщательно спланированной антироссийской провокацией», — заявила Ковитиди.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022