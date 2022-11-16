Фигуристка Тотьмянина сообщила о необходимости операции

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина сообщила о предстоящей операции по замене тазобедренного сустава.

14 ноября спортсменка получила травму колена во время выступления на телешоу и была госпитализирована в состоянии болевого шока. В паре с актером Иваном Колесниковым она исполняла вращение и несколько высоких поддержек, пишет RT.

Как рассказал ТАСС хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, «они упали на элементе, конек партнера попал в колено».

«Ради того [вышла на лед], чтобы потом себя не корить, что вроде как я не могла, но надо было напрячься. Я всё равно отдаю себе отчет, если бы травма была намного серьезнее, то, конечно, не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена двух бедер. Это серьезно. Как позволит ситуация», — приводит слова Тотьмяниной «Спорт-Экспресс» 15 ноября.

Она пояснила, что ее проблема с бедрами не повлияла на травму фигуристки.

«Я в спорте вообще только дважды не выходила на лед после серьезных травм — это когда было сотрясение мозга, я лежала без сознания три часа, и когда я сломала ногу», — поделилась Тотьмянина.

Она отметила, что у нее повреждение мениска, и выразила надежду, что ей не потребуется связанная с этим операция. Она должна будет пройти МРТ через две недели.

«Пока я могу не подводить людей, я закончу проект. Буквально несколько дней, и съемки закончатся», — заключила Тотьмянина.

Как напоминает сайт kp.ru, в конце 2021 года у Тотьмяниной были проблемы с почками. Супруга Алексея Ягудина даже попала в больницу, но после вернулась на лед и продолжила выступать в телепроекте.

11 ноября гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова выпишут вскоре из больницы.

Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. «Известия» выяснили, что он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы.