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Карякин рассказал о скорой выписке Карпова из больницы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Oller
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Гроссмейстер Сергей Карякин 11 ноября написал в Telegram-канале, что чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова выпишут вскоре из больницы.

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Он опубликовал запись, в которой процитировал близких Карпова, сообщивших, что у того бодрый голос и он надеется на скорую выписку.

«Видимо, это произойдет на следующей неделе», — привел Карякин слова родных Карпова.

Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. «Известия» выяснили, что он получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы.

Позже источник «Известий» сообщил, что Карпов попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.

31 октября жена Карпова подтвердила информацию о госпитализации шахматиста. Она отметила, что супруг попал в больницу из-за бытовой травмы, «без всяких криминальных оттенков».

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. С 2011 года — депутат Госдумы.

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