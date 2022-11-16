Штурман Ми-24 рассказал о маневрах для поражения военной техники ВСУ

Минобороны России показало работу ударно-разведывательных и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24, действующих в интересах Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Штурман Ми-24 рассказал, какими маневрами и какие цели поражают он и его коллеги в небе.

«Выходим на боевые вылеты, на удары. Также выполняем поисково-спасательные задачи и сопровождение Ми-8 на санитарные работы. Накопленный опыт позволяет выполнять задачи в любое время суток, в любых метеоусловиях. В ходе работы приходилось уничтожать наземные цели, такие как БМП, БТР, с кабрированием (вид маневра, движение в вертикальной плоскости с набором высоты. — Ред.) и использованием НАРов (неуправляемых авиаракет. — Ред.)», — рассказал штурман ударного Ми-24 Руслан.

В военном ведомстве пояснили, что вертолетчики действуют в смешанных парах для увеличения ударного потенциала одиночных экипажей. Армейская авиация поражает наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основу пораженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют танки и боевые машины пехоты.

Экипажи Ка-52 и Ми-24 выполняют скрытые заходы на цели на предельно малой высоте. Пуск авиационных ракет вертолетчики осуществляют с кабрирования в том числе для увеличения дальности поражения. Круглосуточную готовность боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав, который проверяет показания приборов, состояние узлов и агрегатов после каждого вылета.

«Обязательным условием вылета является подготовка авиационного транспорта: я проверяю все системы на исправность. Если у летчиков в ходе вылета были какие-то замечания, они докладывают об этом после вылета инженерам авиационного комплекса, и мы в кратчайшие сроки в полевых условиях выполняем ремонт своими силами. Со всем справляемся, немало сложного уже было сделано. Машины у нас готовы к вылету в любое время суток», — добавил инженер разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Артем.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-24, которые в ходе спецоперации успешно выполнили сотни боевых задач.

Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню, в состав которой входят противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм, рассказал 14 ноября заместитель гендиректора предприятия — разработчика данной экипировки «Армоком» Олег Фаустов. Он отметил, что на данный момент российские вертолеты не имеют бронезащиты и непосредственно у самих членов экипажа также нет индивидуальных средств такой защиты.

10 ноября Минобороны показало, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» успешно выполняют поставленные задачи в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса и уничтожают опорные пункты ВСУ.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ, после чего 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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