Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» успешно выполняют поставленные задачи в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса. О заслугах российских пилотов рассказало Министерство обороны.

Служащие армейской авиации РФ отвечают за удары по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха. Бойцы атакуют опорные пункты и военную технику противника.

После каждого налета украинская армия теряет необходимые ресурсы для противостояния союзным войскам.

Помимо непосредственной борьбы с националистами в задачи пилотов Ка-52 входит сопровождение колонн, доставка десанта и военных грузов, а также авиационная поддержка подразделений ВС РФ.

Ранее, 5 ноября, в оборонном ведомстве представили очередные видеоматериалы по боевой работе российских летчиков за штурвалами ударных вертолетов. По завершении миссии был уничтожен пункт управления неприятеля, а также ликвидировано несколько образцов бронетехники.

Ка-52 показали свою эффективность при уничтожении бронетехники в Сирии. В настоящий момент вертолеты активно используют для выполнения задач в тылу противника. Так, 2 ноября экипажи «Аллигаторов» выпустили неуправляемые авиационные ракеты по живой силе и укрепрайонам ВСУ.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ, после чего 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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