Работа «Аллигаторов» по позициям украинских националистов попала на видео

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 — «Аллигаторов» — ликвидировали украинский пункт управления и бронетехнику националистов. Кадры с моментом удара армейской авиации по вражеской позиции в субботу, 5 ноября, опубликовало российское Министерство обороны.

Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники боевиков Украины, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений.

Ка-52 хорошо зарекомендовал себя при уничтожении бронетехники в боевых условиях в Сирии. Также на вертолет возлагаются боевые задачи в тылу противника, и он активно применяется в рамках спецопераций. Так, 2 ноября экипажи «Аллигаторов» выпустили неуправляемые авиационные ракеты по украинским укрепленными пунктам и районам сосредоточения живой силы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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