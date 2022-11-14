Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню

Специализированная броня, в состав которой входят противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм, создается для российских вертолетчиков. Об этом сообщил в понедельник, 14 ноября, заместитель гендиректора предприятия — разработчика данной экипировки «Армоком» Олег Фаустов в беседе с «РИА Новости».

«Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. В комплект войдут противоосколочный шлем, новый бронежилет, разработанный с учетом особенности боевой работы летчиков, а также огнестойкий летный костюм», — сказал замгендиректора.

Фаустов отметил, что на данный момент российские вертолеты не имеют бронезащиты и непосредственно у самих членов экипажа также нет индивидуальных средств такой защиты, поэтому разработка более чем актуальна.

Он уточнил, что весь цикл работ, начиная с поставок образцов на испытания до старта конвейерного производства экипировки, планируется завершить за ближайшие два-три года.

Ранее в этот же день Фаустов сообщил, что в России создали новый сверхлегкий бронешлем для военных, который на 300 г легче поступающих сегодня на оснащение Вооруженных сил (ВС) России шлемов.

До этого, 12 ноября, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который накануне возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», заявил, что принципы госзакупок вооружения для армии в условиях спецоперации не эффективны из-за длительности процедур согласования. Их необходимо приостановить.

2 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. По каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент, ради которой он создавался, отметил российский лидер.

Ранее, 25 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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