Обучение в магистратуре для специалистов может быть сокращено до года

Срок обучения в магистратуре для специалистов может быть сокращен до года. Сообщили в Минобрнауки, передает телеканал «Известия». Ранее министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования. Изменения дадут право выпускникам вузов поступать в «родственную» магистратуру на бюджетные места.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.