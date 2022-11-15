В Киеве электричества нет у половины жителей города

В Киеве электричества нет у половины жителей города

2022-11-15 18:56:54

2022-11-15 18:56:54

2022-11-15 18:56:54

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