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Эксперт разъяснила необходимость структурной перестройки экономики России

Эксперт Беленькая: сценарий ускоренной адаптации экономики РФ — наиболее благоприятный
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая во вторник, 15 ноября, рассказала «Известиям», что означает сценарий структурной перестройки экономики России, озвученный ранее в этот день главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной.

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Как пояснила специалист, в условиях ужесточения ограничений на импорт и экспорт, а также международные расчеты и логистику многим компаниям придется перестраивать сложившиеся модели бизнеса, а именно искать новых внешнеторговых партнеров, менять логистические цепочки или переходить на производство ранее импортировавшихся компонентов внутри страны.

Сценарий ускоренной адаптации российской экономики — один из вариантов Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ОНЕГДКП) на ближайшие три года, его можно считать наиболее благоприятным.

«Он предполагает более активные процессы импортозамещения, параллельного импорта, перенаправления экспортных потоков на другие рынки. Это должно способствовать более активному восстановлению экономики и более быстрому приближению инфляции к таргету 4% за счет устранения ограничений со стороны предложения и насыщения товарами внутреннего рынка. В этом сценарии рост экономики может начаться уже с 2023 года, а ЦБ РФ сможет проводить более мягкую денежно-кредитную политику (ДКП)», — пояснила Беленькая.

Ранее в этот день Набиуллина заявила о необходимости проведения структурной перестройки российской экономики. Она отметила, что нужно очень трезво посмотреть на ситуацию и быть готовыми к любому развитию событий.

Глава ЦБ также в ходе выступления сообщила, что российская банковская система стабильна и на рынке не осталось «хронически неустойчивых банков».

8 ноября Набиуллина указала, что структурная трансформация экономики в России продлится не один год, этот процесс осложнится, если наступит мировой кризис.

7 ноября сообщалось, что федеральный бюджет РФ является профицитным. Согласно данным на начало месяца, доходы казны составили 22,1 трлн рублей, расходы — 21,9 трлн. Таким образом, излишки бюджета достигают 138,4 млрд рублей.

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