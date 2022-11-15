Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики

Необходимо провести структурную перестройку российской экономики. Об этом 15 ноября заявила в Госдуме председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что нужно очень трезво посмотреть на ситуацию и быть готовыми к любому развитию событий.

«Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны <...> осуществить структурную перестройку экономики», — считает она.

Набиуллина подчеркнула, что важно также решить, каким образом профинансировать эти реформы.

Глава ЦБ также в ходе выступления сообщила, что российская банковская система стабильна и на рынке не осталось «хронически неустойчивых банков».

На прошлой неделе на форуме Finopolis Набиуллина заявила, что будущее в настоящее время как никогда туманно.