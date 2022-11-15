Набиуллина заявила о стабильности банковской системы России

Российская банковская система стабильна, и на рынке не осталось «хронически неустойчивых банков», которые могли бы не справиться со сложившейся ситуацией и вызвать эффект домино. Об этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила во вторник, 15 ноября, выступая в Госдуме.

«А также именно поэтому банки накапливали буферы — запас, который можно использовать в трудный момент, их также распускали в пандемию, затем банки восстановили свою подушку безопасности и использовали ее вновь весной», — сказала она.

По словам Набиуллиной, банки стабильны, а кредитование растет хорошими темпами, отвечая на возросшие потребности экономики, передает Федеральное агентство новостей.

Также глава ЦБ отметила, что инфляция в стране сохраняется на уровне инфляции в «сопоставимых экономиках», хотя РФ «имела дело с куда более масштабными шоками», передает НСН.

Ранее, 11 ноября, глава департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка России Александр Данилов заявил о сокращении убытка банковского сектора в стране, передает RT. При этом он сообщил, что по итогам года банковский сектор «вряд ли выйдет на прибыль».

8 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что структурная трансформация экономики в России продлится не один год, этот процесс осложнится, если наступит мировой кризис.

7 ноября сообщалось, что федеральный бюджет РФ является профицитным. Согласно данным на начало месяца, доходы казны составили 22,1 трлн рублей, расходы — 21,9 трлн. Таким образом, излишки бюджета достигают 138,4 млрд рублей.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что пик трудностей в российской экономике на фоне санкций пройден. Глава государства подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

А 6 октября Путин подчеркнул, что в стране улучшается ситуация с инфляцией. По итогам последней недели сентября она опустилась до 13,5%. В то же время в Нидерландах этот показатель составлял 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%.