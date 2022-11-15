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Суд начнет слушать дело Яшина о дискредитации ВС РФ 23 ноября

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (признан физлицом — иностранным агентом) в следующую среду. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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«Уголовное дело в отношении Ильи Яшина начнет слушаться судом в 15:00 мск 23 ноября», — сказал собеседник агентства.

Дело в отношении экс-депутата поступило в суд 10 ноября. Яшин обвиняется в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Как следует из обвинения, в апреле в ходе прямого эфира на своем публичном канале в YouTube он распространил заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, он заявил, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.

12 июля адвокат Вадим Прохоров рассказал, что в отношении Яшина возбуждено уголовное дело, в его квартире прошли обыски. На следующий день суд заключил экс-мундепа под стражу.

Украинская сторона в начале апреля заявила о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. Тогда в Минобороны РФ отметили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных являются провокацией. В ведомстве заверили, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.

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