Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ

В военно-гражданской администрации Новой Каховки 15 ноября сообщили, что сотрудники покинули город из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передислоцировались в безопасные районы Херсонской области.

Как подчеркнули в пресс-службе, это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и другие населенные пункты оказались брошенными.

«В дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения. Работники социальных служб вместе с волонтерами обеспечивают наборами из продуктов питания одиноких и маломобильных пожилых людей», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.



В заявлении говорится, что город подвергся огневому воздействию крупнокалиберной артиллерии и минометов украинской армии. Отмечается, что тысячи жителей, откликнувшись на призыв властей обезопасить свои жизни, покинули дома.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что турбины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на сегодняшний день не вырабатывают электроэнергию. Он отметил, что если украинские боевики не подорвут плотину Каховской ГЭС, то ее можно будет снова восстановить в течение года.

13 ноября глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев рассказал, что украинские войска продолжают интенсивные ракетные и артиллерийские обстрелы Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя.

Тогда же сообщалось, что власти Новой Каховки не исключили консервации ГЭС из-за интенсивных обстрелов станции украинскими войсками.

24 октября Леонтьев рассказал «Известиям», что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС. По его словам, Новая Каховка окажется под угрозой затопления, так как вода поднимется как минимум на 12 м.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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