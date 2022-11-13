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Власти Новой Каховки допустили консервацию ГЭС

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Власти Новой Каховки Херсонской области не исключили консервации местной ГЭС из-за интенсивных обстрелов станции украинскими войсками. Об этом 13 ноября в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава администрации города Владимир Леонтьев.

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Причиной он назвал постоянные ракетные обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины и наносимый ей ущерб.

«Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее (Каховскую ГЭС) консервировать», — сказал глава городской администрации.

В настоящее время станция продолжает работу несмотря на повреждения.

Ранее в воскресенье Леонтьев заявил, что киевский режим продолжает интенсивные ракетные и артиллерийские обстрелы Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя. Здание получило серьезные повреждения.

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