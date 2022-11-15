Хуснуллин заявил о соблюдении сроков по работам на Крымском мосту
Сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, об этом 15 ноября сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, сооружение восстанавливают с опережением графика.
«Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на 6 часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы», — подчеркнул он.
Хуснуллин добавил, что если не помешает погода, то в декабре будет восстановлена правая часть автодорожной части моста и начнутся работы по левой.
На автомобильной части Крымского моста 13 ноября установили еще один пролет.
Правительство РФ поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста к 1 декабря 2023 года.
Как следует из графика ремонта моста, движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. При этом реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути продолжается.
Часть Крымского моста получила повреждения 8 октября из-за подрыва грузовика. Жертвами инцидента стали четыре человека, возбуждено уголовное дело.