Хуснуллин заявил о соблюдении сроков по работам на Крымском мосту

Сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, об этом 15 ноября сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, сооружение восстанавливают с опережением графика.

«Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на 6 часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы», — подчеркнул он.

Хуснуллин добавил, что если не помешает погода, то в декабре будет восстановлена правая часть автодорожной части моста и начнутся работы по левой.

На автомобильной части Крымского моста 13 ноября установили еще один пролет.

Правительство РФ поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста к 1 декабря 2023 года.

Как следует из графика ремонта моста, движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. При этом реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути продолжается.

Часть Крымского моста получила повреждения 8 октября из-за подрыва грузовика. Жертвами инцидента стали четыре человека, возбуждено уголовное дело.