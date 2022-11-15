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Песков указал на нежелание Зеленского вести переговоры с Россией

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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, выдвинувшего на саммите G20 10 пунктов своей «формулы мира». Мнение Песков высказал журналистам во вторник, 15 ноября.

«Мы констатируем главное — это позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским. Украина не хочет вести переговоры», — сказал официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о призыве президента Франции Эммануэля Макрона к главе КНР Си Цзиньпину убедить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров с украинской стороной, Песков отметил, что в Кремле «пока не наблюдают самого стола переговоров», и этот призыв следует адресовать Украине.

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Он добавил также, что движение РФ к выполнению целей специальной военной операции (СВО) будет продолжаться.

«Цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нереалистичными условия Украины для начала переговоров. Он подчеркнул также, что Москва не отказывалась от диалога.

Также во вторник Зеленский озвучил свои предложения по урегулированию конфликта на саммите G20. Всего он назвал 10 условий в рамках своего мирного плана. Он указал, что новые минские соглашения невозможны. Помимо этого, Зеленский предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех».

До этого украинская сторона озвучивала ряд требований, после выполнения которых якобы готова сесть за стол переговоров. Среди них — вывод российских войск и репарации. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.
Москва, в свою очередь, не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса.

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