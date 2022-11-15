Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области задержаны двое подозреваемых в диверсионной деятельности
Происшествия
Вертолет аварийно приземлился в Иркутской области
Армия
Администрация Херсонской области опровергла сообщения о вхождении в город Алешки ВСУ
Мир
У японской принцессы Нобуко диагностирован рак
Мир
Зеленский захотел расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области
Общество
Цены на съемное жилье в России упали до 18%
Мир
Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter
Мир
Американский эксперт призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»
Мир
Cнабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области объект уничтожен
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
Китай выступил против исключения РФ из состава G20 и других международных площадок
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек

В Госдуме ответили на принятие ООН резолюции о репарациях Украине от России

Депутат Белик — о принятии ООН резолюции о репарациях Украине от России: низко и недостойно
0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 15 ноября прокомментировал «Известиям» новость о том, что Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны России.

Определились с солдатами: ЕС заявил об обучении 15 тыс. украинских военных
При этом новые санкции против РФ Брюссель не анонсировал

Депутат отметил, что ООН рискует превратиться в площадку, где «свои шкурные интересы» решают отдельные страны Запада.

«Коллективный Запад вознамерился совершать противозаконные маневры на глазах у всего мира, поправ нормы международного права: сначала заблокировать российские резервы и присвоить их себе, а затем за счет них накачивать вооружением Украину, еще более усугубляя конфликт. Прикрывать свое желание нагреть руки резолюциями на уровне ООН — это низко и недостойно, но вполне в духе той политики, которую сейчас проводят западные страны», — сказал он.

Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России. За документ проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 страны воздержались.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву. По словам Небензи, подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН».

В ноябре первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что механизм взимания выплат с РФ является попыткой создать закон для присвоения российских активов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022