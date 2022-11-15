В Госдуме ответили на принятие ООН резолюции о репарациях Украине от России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 15 ноября прокомментировал «Известиям» новость о том, что Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны России.

Депутат отметил, что ООН рискует превратиться в площадку, где «свои шкурные интересы» решают отдельные страны Запада.

«Коллективный Запад вознамерился совершать противозаконные маневры на глазах у всего мира, поправ нормы международного права: сначала заблокировать российские резервы и присвоить их себе, а затем за счет них накачивать вооружением Украину, еще более усугубляя конфликт. Прикрывать свое желание нагреть руки резолюциями на уровне ООН — это низко и недостойно, но вполне в духе той политики, которую сейчас проводят западные страны», — сказал он.

Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России. За документ проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 страны воздержались.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву. По словам Небензи, подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН».

В ноябре первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что механизм взимания выплат с РФ является попыткой создать закон для присвоения российских активов.