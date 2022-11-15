Диетолог перечислила вызывающие сильную зависимость продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сильную зависимость могут вызывать продукты, в которых содержатся искусственные добавки и усилители вкуса.

Вв беседе с газетой «Вечерняя Москва» в понедельник, 14 ноября, врач указала на то, что одной из самых опасных добавок является соль глутаминовой кислоты, поскольку такие вещества дополнительно воздействуют на центр удовольствия и раздражают рецепторы. Она отметила, что содержащие подобные добавки продукты вызывают зависимость.

«Человеку хочется, чтобы центр удовольствия раздражался чаще, а благодаря этим усилителям вкуса даже не самая полезная еда воспринимается организмом как что-то свежее и необходимое», — приводит слова диетолога телеканал «360».

Ранее, 14 ноября, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Каменева в беседе с Life.ru посоветовала студентам не увлекаться кофе во время сессии. Этот напиток лучше заменить чаем. По ее словам, также следует оптимизировать свой рабочий день, отрегулировать время на отдых, физическую активность, сон.

Она посоветовала есть бульоны на основе постного мяса с добавлением яиц и зелени, овощные салаты, а также яблоки, каши, цитрусовые и горький шоколад, пишет RT.

Также 14 ноября диетолог Павел Ивакин рассказал, какие продукты могут помочь бороться со стрессом. В рацион он посоветовал включить ягоды, фрукты, зелень, овощи, кисломолочные продукты и злаковые.

3 ноября главный детский диетолог столичного департамента здравоохранения Татьяна Брежнева посоветовала отказаться от мелкой соли в рационе из-за отсутствия в ней полезных элементов. В беседе с агентством городских новостей «Москва» специалист указала на то, что неочищенная соль крупного помола содержит больше полезных для организма минералов. Она напомнила, что дефицит соли для организма человека так же вреден, как и ее переизбыток. Суточная норма поваренной соли для взрослого человека составляет 5 г. Злоупотребление этим продуктом окажет негативное влияние на здоровье и может спровоцировать гипертонический криз.

В августе диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие полезные продукты помогут надолго притупить чувство голода. Это могут быть хлебцы, орехи, сухофрукты, овощные палочки, фрукты и сыр, пишет «Ридус».