Диетолог перечислил продукты для борьбы со стрессом

Диетолог Павел Ивакин рассказал, какие продукты могут помочь бороться со стрессом.

В беседе с Pravda.Ru в понедельник, 14 ноября, специалист указал на взаимосвязь питания и стресса.

Так, для снижения уровня тревожности диетолог посоветовал продукты с содержанием антиоксидантов, витаминов, аминокислоты триптофан и клетчатки. В рацион Ивакин посоветовал включить ягоды, фрукты, зелень, овощи, кисломолочные продукты и злаковые.

Кроме того, эксперт призвал не забывать о физических нагрузках, если нет противопоказаний. Физические нагрузки не должны быть на пределе. Подойдут длительные прогулки пешком, плавание, лыжи, ходьба с палками.

Помимо этого, стоит соблюдать режим сна, и важно спать в темноте. Ивакин подчеркнул, что не должно быть никаких ночников или мигающих лампочек телевизора, шторы должны быть плотно закрыты. Если невозможно выполнить эти условия, то можно использовать маску на глаза.

Во время качественного сна будет восстанавливаться не только гормональная, но и иммунная система.

Ранее, 14 ноября, «Ридус» со ссылкой на ученых из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) перечислил полезные привычки, замедляющие старение. Так, по мнению специалистов, можно заниматься йогой, правильно питаться, поддерживать и наращивать мышечную массу, высыпаться и общаться с людьми. Ученые объяснили, что общение помогает избавиться от чувства одиночества и улучшает когнитивные функции, настроение и общее самочувствие. Люди, проводящие большую часть своего времени в изоляции от общества, в отличие от социально-активных людей, имеют больше шансов впасть в депрессию, потерять интерес к жизни и перестать заботиться о своем здоровье.

13 ноября врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала о влиянии стресса на организм. Она отметила, что стресс является приспособительной реакцией организма, без которой человек не смог бы выжить. При этом терапевт назвала нормальной реакцией отказ от еды при стрессе.

Между тем эксперт объяснила, что есть дистресс, то есть хронический или часто повторяющийся стресс, который не несет в себе полезных свойств.

11 ноября врач-психиатр Елена Николаева также заявила о пользе сильного стресса для здоровья. По ее словам, он может быть полезным для здоровья человека, поскольку активирует защитные механизмы, развивая сопротивляемость организма в трудных ситуациях. Кроме того, он позволяет принимать взвешенные решения, не поддаваясь панике, пишет сайт kp.ru.

В октябре кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, что жирная рыба, ягоды и зелень улучшают работу нервной системы. Он пояснил, что борьбы со стрессом организму необходимы витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамины Е и А, жирные кислоты, магний и селен. Кроме того, успокаивающий эффект дают углеводы, отмечает телеканал «360».

В марте главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина объяснила, как питаться при высоком уровне стресса. Она указала на то, что в таких условиях необходимо соблюдать правильный режим питания. Она призвала в первую очередь научиться различать физиологический и эмоциональный голод, отмечает телеканал «Звезда». При эмоциональном голоде врач посоветовала есть творог жирностью не более 5%, белок яйца, мясо птицы без кожи и видимого жира, а также сельдерей, морковь, огурец или помидор.