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Терапевт Чернышова раскрыла пользу стресса для организма

Терапевт Чернышова рассказала о пользе стресса для организма
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Фото: Getty Images/PeopleImages
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Стресс — это приспособительная реакция организма, без которой человек не смог бы выжить, об этом 13 ноября рассказала терапевт Надежда Чернышова.

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Она напомнила, что при внезапном «изменении внешней среды» организм подключает новые силы и привела в пример нападение на человека тигра.

«Человек быстро группируется, прыгает в сторону либо на дерево или же, наоборот, вступает в схватку. Для всех этих ситуаций нужно, чтобы сердце билось очень быстро, перегоняло кровь с максимальной скоростью, легкие работали активно, насыщая кровь кислородом, мышцы сокращались быстро и сильно. Все эти реакции и составляют суть стресса», — объяснила врач в беседе с RT.

Стресс — это напряжение, которое нам нужно для выживания, при этом реакции организма универсальны. Отказ от еды при стрессе — нормальная реакция, добавила она.

«Один из механизмов стресса — это подавление одних функций за счет других. Организм полностью отключает пищеварение, иммунитет, инстинкт продолжения рода. То есть во время стресса эти функции никак не реализуются», — сказала специалист.

Однако она подчеркнула, что дистресс, то есть хронический или часто повторяющийся стресс, не несет в себе полезных свойств и вреден для здоровья.

Ранее, 9 ноября, психолог Елена Костюк посоветовала желающим избавиться от стресса заняться рисованием. Так, раскрашивание или рисование по 20 минут в день направят разум к «настоящему» и отвлечет от стресса.

До этого, 20 октября, директор НИИ кардиологии СамГМУ Дмитрий Дупляков заявил, что стресс и негативные эмоции отрицательно влияют на здоровье, в частности на работу сердца, поэтому так важно следить за своим эмоциональным состоянием.

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