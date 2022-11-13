Терапевт Чернышова раскрыла пользу стресса для организма

Стресс — это приспособительная реакция организма, без которой человек не смог бы выжить, об этом 13 ноября рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Она напомнила, что при внезапном «изменении внешней среды» организм подключает новые силы и привела в пример нападение на человека тигра.

«Человек быстро группируется, прыгает в сторону либо на дерево или же, наоборот, вступает в схватку. Для всех этих ситуаций нужно, чтобы сердце билось очень быстро, перегоняло кровь с максимальной скоростью, легкие работали активно, насыщая кровь кислородом, мышцы сокращались быстро и сильно. Все эти реакции и составляют суть стресса», — объяснила врач в беседе с RT.

Стресс — это напряжение, которое нам нужно для выживания, при этом реакции организма универсальны. Отказ от еды при стрессе — нормальная реакция, добавила она.

«Один из механизмов стресса — это подавление одних функций за счет других. Организм полностью отключает пищеварение, иммунитет, инстинкт продолжения рода. То есть во время стресса эти функции никак не реализуются», — сказала специалист.

Однако она подчеркнула, что дистресс, то есть хронический или часто повторяющийся стресс, не несет в себе полезных свойств и вреден для здоровья.

Ранее, 9 ноября, психолог Елена Костюк посоветовала желающим избавиться от стресса заняться рисованием. Так, раскрашивание или рисование по 20 минут в день направят разум к «настоящему» и отвлечет от стресса.

До этого, 20 октября, директор НИИ кардиологии СамГМУ Дмитрий Дупляков заявил, что стресс и негативные эмоции отрицательно влияют на здоровье, в частности на работу сердца, поэтому так важно следить за своим эмоциональным состоянием.