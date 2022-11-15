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Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита G20

Глава Евросовета Мишель заявил об отсутствии запланированных встреч с Лавровым на G20

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил об отсутствии в его рабочем графике запланированных встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, о чем стало известно во вторник, 15 ноября.

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«Встреча не планируется», — ответил он на пресс-конференции G20 на Бали, трансляцию которой разместил в своем Twitter.

Там же Мишель отметил, что в этом году саммит G20 проходит в новом мире, и Евросоюз с «большой двадцаткой» могут повлиять на его метаморфозы в ключевых моментах.

«От преодоления последствий конфликта на Украине до климата и здравоохранения», — написал президент Евросовета.

Ранее, 14 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20 в Индонезии.

Накануне он выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не принимать участия в саммите «большой двадцатки» в Индонезии.

Эти заявления звучали необычно на фоне статьи газеты The Telegraph 11 ноября о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии.

Издание написало, в частности, что делегации ЕС и Великобритании намерены покинуть зал во время выступлений главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не сможет участвовать в мероприятии.

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