Опубликованы кадры штурма дома напавшего на полицейских жителя Анапы

Кадры штурма дома жителя Анапы, который напал на сотрудника Следственного комитета и ранил полицейских, появились в распоряжении «Известий» во вторник, 15 ноября.

Мужчина укрылся на втором этаже своего дома и вел огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские начали штурм дома, предварительно предложив жителю Анапы сдаться. Однако на кадрах видно, что он не отреагировал на предложение сдаться и продолжил стрельбу.

К настоящему моменту злоумышленник ликвидирован.

14 ноября к 56-летнему жителю Анапы пришли представители энергосбытовой компании для отключения электроэнергии в связи с неуплатой. Их сопровождали двое участковых. В ответ должник нанес ножевые ранения двоим правоохранителям и забаррикадировался в своем доме. Позже мужчина ранил одного полицейского уже в процессе штурма дома.

После нападения к месту происшествия прибыли сотрудники следственного управления. Тогда мужчина сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. Едва не пострадал один из следователей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления. Также возбуждено дело о применении насилия в отношении двух сотрудников МВД.