Губернатор ЯНАО рассказал о получившей звание «Мать-героиня» женщине

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов 14 ноября в Telegram-канале рассказал о женщине, которая получила звание «Мать-героиня».

Ольга Дехтяренко живет в Надыме и работает в детском саду. Она родила 10 детей. Со своим мужем Вадимом, учителем русского языка и литературы, она познакомилась 25 лет назад на Ямале.

«Старшие дочери уже сами мамы, а супруги-герои с удовольствием нянчатся с внуками», — отметил глава региона.

Кроме Дехтяренко президент России Владимир Путин 14 ноября вручил звание «Мать-героиня» супруге главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой.

При присвоении звания награжденным матерям единовременно выплачивается по 1 млн рублей.

В августе Путин установил в России звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей.