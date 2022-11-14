Губернатор ЯНАО рассказал о получившей звание «Мать-героиня» женщине
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов 14 ноября в Telegram-канале рассказал о женщине, которая получила звание «Мать-героиня».
Ольга Дехтяренко живет в Надыме и работает в детском саду. Она родила 10 детей. Со своим мужем Вадимом, учителем русского языка и литературы, она познакомилась 25 лет назад на Ямале.
«Старшие дочери уже сами мамы, а супруги-герои с удовольствием нянчатся с внуками», — отметил глава региона.
Кроме Дехтяренко президент России Владимир Путин 14 ноября вручил звание «Мать-героиня» супруге главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой.
При присвоении звания награжденным матерям единовременно выплачивается по 1 млн рублей.
В августе Путин установил в России звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей.