Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Кадырова

Президент России Владимир Путин в понедельник, 14 ноября, впервые присвоил звание «Мать-героиня», в том числе Медни Кадыровой, супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, звания удостоена Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Дехтяренко Ольге Ивановне <…>, Кадыровой Медни Мусаевне», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

При присвоении звания награжденным матерям единовременно выплачивается по 1 млн рублей.

В середине августа Путин установил в России звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей.

Инициатива восстановить звание «Мать-героиня» была выдвинута председателем Объединения многодетных семей Москвы Натальей Карпович 25 мая. Уже 27 мая сообщалось о намерении депутатов Госдумы возродить звание.