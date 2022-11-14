Twitter перестанет указывать устройства авторов постов в соцсети

В социальной сети Twitter не будет отображаться информация о том, с какого устройства была выложена публикация. О нововведении 14 ноября заявил новый владелец компании, американский предприниматель Илон Маск.

«Мы наконец-то перестанем добавлять информацию о том, с какого устройства был написан твит (пустая трата места на экране и вычислений)», — написал он в своем личном аккаунте в Twitter.

Маск также извинился за медленную работу социальной сети во множестве стран. По его словам, обновление приложения для пользователей из Индии может занимать до 20 секунд, тем временем в США — не более двух. В скором времени эта проблема будет решена, говорится в сообщении.

9 ноября Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей». На следующий день, 10 ноября, бизнесмен также допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформу, которую часто критиковали за жесткое цензурирование.