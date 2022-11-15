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Названы способы определить состояние здоровья по коже

Дерматолог Андриянова: проблемы с кожей могут быть результатом нарушения ЖКТ или кровообращения
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Фото: Getty Images/fizkes
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Врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала «Известиям», о каких проблемах может свидетельствовать плохое состояние кожи.

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Как отметила специалист, кожа лица и кожа тела отражают внутреннее состояние организма. Часто различные изменения в организме могут быть причинами пигментации, появление которой особенно зависит от желчевыделительной системы, содержания различных микроэлементов и состояния печени. Кроме того, пигментация может возникнуть вследствие гормональных изменений организма, беременности и после приема противозачаточных препаратов.

В таком случае проводится полная диагностика, включая лабораторную.

«Если пациент обращается к нам с жалобой на сосудистые изменения, в частности поверхность телеангиэктазии, сосудистые звездочки, гемангиомы, в этом случае также проводится полноценная диагностика с лабораторным выявлением причин данных заболеваний. Чаще всего диагностируется легкая степень, например, купероз или более серьезное поражение, называемое розацеа (розовые угри)», — добавила Андриянова.

Кроме того, у пациента с проблемной кожей могут быть изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, кишечника, гепатобилиарной системы, которые чаще всего носят наследственный характер или приобретенный вследствие приема каких-то лекарственных препаратов.

«Как правило, многие дерматологические заболевания связаны напрямую с состоянием желудочно-кишечного тракта, кишечника и желчевыделительной системы», — пояснила дерматолог.

Существует также такое понятие, как гидролиподистрофия (целлюлит), который зачастую свидетельствует об изменениях системы кровообращения и лимфодренажной системы.

Кроме того, о каких-то изменениях могут свидетельствовать родинки и гемангиомы.

Для того чтобы рассмотреть и проанализировать состояние кожи, современные косметологи используют профессиональные гаджеты, которые позволяют оценить состояние кожи, степень пигментации, фотостарение, глубину залегания морщин и степень увлажненности.

10 ноября Андриянова рассказала, о чем говорят красные пятна на коже. Так, причиной могут быть аллергия, последствия косметологических процедур, а также дерматологические заболевания.

В сентябре иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева предупредила, что в осенний сезон перегнивающая листва, сложноцветные травы и начало отопительного сезона могут спровоцировать аллергию. По ее словам, при обильных осадках повышается влажность, в результате чего начинает проявлять себя грибковая аллергия. Врач пояснила, что некоторые виды грибков находятся в сырой земле и перегнивающих листьях.

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