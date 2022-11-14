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В Молдавии заявили о планах найти замену «Газпрому» с 2023 года

Молдавский депутат Алайба: Кишинев перейдет на других поставщиков газа с 2023 года
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Молдавия планирует с 2023 года отказаться от сотрудничества с «Газпромом» по поставкам газа и найти других поставщиков топлива. Об этом заявил депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба в понедельник, 14 ноября.

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«С 2023 года — прощай, «Газпром»! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке», — написал Алайба в сосцети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также отметил, что Молдавия сможет пережить зиму, хотя это и окажется трудным из-за энергетического кризиса.

10 ноября сообщалось, что Молдавии необходимо более €1 млрд, для того чтобы компенсировать дополнительные затраты на энергоносители этой зимой.

29 октября вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора по цене, которая оказалась вдвое выше, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Ранее, 27 октября, президент РФ Владимир Путин рассказал, что попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Он добавил, что тогда компания согласилась на такой шаг и контракт был заключен на условиях Кишинева.

До этого, 20 октября, сообщалось, что корпорация «Молдовагаз» рассчиталась с российским «Газпромом» за текущие поставки газа в страну.

В конце августа президент республики Майя Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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